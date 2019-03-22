Жестокое обращение с детьми меняет их структуру мозга и провоцирует депрессию





Как пишет издание New Scientist, Мюнстерский университет изучил, почему жестокое обращение с детьми в будущем часто вызывает депрессивное расстройство. Специалисты связались с пациентами, лечащимися от тяжёлых форм психического заболевания. Мозг 110 людей сканировали и расспросили их о случаях психологического, физического либо сексуального насилия в детские годы.У тех добровольцев, с которыми действительно жестоко обращались, уменьшилась островковая кора в центральном отделе ЦНС. Данный участок мозга связан с эмоциональным состоянием. Взрослые не только страдали от депрессии, но спустя 2 года после лечения вновь получили рецидив.Есть большая вероятность, заявляют учёные, что расстройство будет возвращаться раз раз разом с подобным изменением структуры мозга. Люди с детскими травмами нуждаются в помощи специалистов, поэтому необходимо найти эффективные методы терапии.