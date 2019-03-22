Самца макаки дважды кастрировали для получения здорового потомства





Учёные получили здорового детёныша макаки-резуса от семени неполовозрелого кастрированного самца. У последнего взяли образцы ткани яичек, которые заморозили, а через время пересадили ему же. В зрелом возрасте у обезьяны вновь забрали тестикулы, из которых получили сперму, использованную для искусственного оплодотворения.Данная успешная методика в будущем может применяться при лечении рака у мальчиков. В связи с истощением стволовых клеток химиотерапией неполовозрелые пациенты так и не обретают фертильность и становятся бесплодными. По статистике, современные методы лечения онкологии спасают 80% детей, однако 30% из них не смогут оставить наследников.Благодаря ЭКО учёным удалось вырастить 11 бластоцист, пересаженных затем самкам макак. Одна из них родила Грейди - совершенно здорового детёныша.Исследователи решили, что ткань тестикул будут пересаживать именно кастрированному самцу. Дополнительные опыты покажут, приживутся ли образцы в организме обычных макак.