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На праздновании своего дня рождения Елена Беркова объявила, что выходит замуж в шестой раз

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Елена Беркова призналась, что опять решила пойти под венец.

На праздновании своего дня рождения Елена Беркова объявила, что выходит замуж в шестой раз

Не секрет, что вчера, 21 марта 2019 года, скандально-известная телезнаменитость торжественно отметила свой 34 день рождения, которое прошло 10 дней назад. Наш портал уже писал о том, что PR-менеджер Берковой сообщал журналистам и поклонникам, что на вечеринке Елена представит своего нового избранника.

Стоит напомнить, что за несколько дней до праздника Беркова была в срочном порядке доставлена в одну из лучших клиник Москвы. Впрочем, Елене удалось довольно быстро прийти в себя, поэтому вечеринку не пришлось переносить. Известно, что торжество прошло в клуб-баре «Руки вверх!».

На вечеринке по случаю дня рождения экс-участницы телепроекта «Дом-2» собралось очень много ее друзей и приятелей, в том числе и некоторые бывшие коллеги по съемочной площадке. В один момент к Елене на сцену поднялся неизвестный мужчина, которого, как выяснилось, зовут Александр Путинцев.

На праздновании своего дня рождения Елена Беркова объявила, что выходит замуж в шестой раз

Беркова отметила, что именно этот мужчина является новой ее любовь. Александру 42 года и он миллиардер, который обожает путешествовать и занимается благотворительностью. Только вот на этом хорошие новости от Елены не закончились, пишет Woman.

Прямо в разгар вечеринки Путинцев и Беркова объявили, что совсем скоро поженятся. Нужно сказать, что для Елены это будет уже 6-е по счету замужество. Лишь несколько месяцев назад телезнаменитость развелась с 5 супругом.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:56

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