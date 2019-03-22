Иосиф Пригожин рассказал о посещении Николаем Носковым премьеры диска Саши Иванова

Носков понемногу приходит в себя после инсульта, который вывел его из строя почти два года назад. Ныне он иногда выходит в свет. Например, накануне певец посетил презентацию альбома молодого коллеги Саши Иванова, о чем сообщил в личном аккаунте в социальной сети Иосиф Пригожин. Встречу с исполнителем он назвал особенной в своей жизни.Двух деятелей шоу-бизнеса связывают годы совместного сотрудничества. Они выпустили вместе несколько альбомов, снимали клипы на песни, помимо того Пригожин смог убедить сотрудников радио и телевидения принимать в эфир композиции Носкова, а определенные работы сегодня уже считаются классическими.Не так давно близкие музыканта сообщили, как сложно было врачам вылечить их знаменитого родственника. Медпомощь получил он не сразу, как требовала ситуация, и в больницу Носков попал лишь на следующие сутки после удара.