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NASA с помощью дронов будет искать следы инопланетян на Луне и Марсе

В будущем ученые намерены искать на Луне и Марсе следы инопланетян с помощью дронов. С таким заявлением они выступили в американском агентстве NASA.
NASA с помощью дронов будет искать следы инопланетян на Луне и Марсе

Организация собирается адаптировать применяемые ныне в Исландии беспилотники для мониторинга глубоких пещер вышеуказанных планет. Сейчас летающие устройства изучают ледовые покрытия и лавовые трубки северной страны, используя световые волны и отражение для сканирования тех районов, которые пока остаются недоступными для глаз человека.

Недавно исследователи испытали передовой механизм дронов на карте интерьера Исландии в трех измерениях. Оказалось, что летающий аппарат справился с поставленным заданием всего за несколько минут. NASA уверено в огромной пользе данной технологии для поиска инопланетных следов жизни на Марсе и Луне. Особенно ученых интересуют пещеры на Красной планете, сосредоточенные в вулканической местности, защищенной от жестких условий поверхности, именно там могут находиться такие важные для жизни ресурсы, как вода и топливо.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:00

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