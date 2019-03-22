NASA с помощью дронов будет искать следы инопланетян на Луне и Марсе





Организация собирается адаптировать применяемые ныне в Исландии беспилотники для мониторинга глубоких пещер вышеуказанных планет. Сейчас летающие устройства изучают ледовые покрытия и лавовые трубки северной страны, используя световые волны и отражение для сканирования тех районов, которые пока остаются недоступными для глаз человека.Недавно исследователи испытали передовой механизм дронов на карте интерьера Исландии в трех измерениях. Оказалось, что летающий аппарат справился с поставленным заданием всего за несколько минут. NASA уверено в огромной пользе данной технологии для поиска инопланетных следов жизни на Марсе и Луне. Особенно ученых интересуют пещеры на Красной планете, сосредоточенные в вулканической местности, защищенной от жестких условий поверхности, именно там могут находиться такие важные для жизни ресурсы, как вода и топливо.