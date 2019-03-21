Кроссовер Infiniti QX60 для России получит более мощный двигатель





Эту информацию подтвердило Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), опубликованное на сайте Росстандарта. Согласно документу, новинка получит 3,5-литровый атмосферный двигатель, выдающий 283 лошадиные силы и 350 Нм крутящего момента против 262 «лошадок» и 334 Нм у обычной версии. Такой Infiniti QX60 с 2016 года была доступен в США и только сейчас доберется до РФ.Эксперты отмечают, причины такого решения автопроизводителя неизвестны. В 2016 году на рынке США вышла рестайлинговая версия Infiniti QX60 с обновленным и усиленным двигателем, но в Россию компания решила поставлять автомобиль с измененным внешним видом и старой силовой установкой.В данном ОТТС также есть несколько упоминаний о гибридной версии кроссовера. Непонятно, что это может значить, так как такую модификацию сняли с производства еще в 2017, а продажи прекратили к концу 2018 года. Эксперты отмечают, Infiniti QX60 с более мощным двигателем должен появится у российских дилеров в течении нескольких месяцев. Ценник на эту версию будет чуть выше обычной, но неизвестно насколько. Сейчас за такой кроссовер в РФ требует 2 млн 282 тысячи рублей.