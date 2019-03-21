Россия вернула армии «адскую молотилку» «Деривация-ПВО»





Об этой ЗСУ рассказало английское военное издание. «Деривация-ПВО» способна применять несколько типов снарядов, включая подрываемые дистанционно и управляемые. Боевая машина предназначена для поражения самолетов, беспилотников, высокоточного оружия и одиночных ракет систем залпового огня.Новая разработка создана на основе автоматической пушки АУ-220М 57-калибра, спроектированной на базе советской ЗСУ 57-2 «Адская молотилка», выпускаемой в середине 20 века. Английские эксперты отмечают, «Деривация-ПВО» - это современная система, не имеющая аналогов в армиях западных стран. Боевая машина может стать основой для проектирования целого нового класса уникальных изделий, способных значительно увеличить мощь России.Эксперты отмечают, легендарная «адская молотилка» вернулась еще более сильной и совершенной, чем была в прошлом, поэтому соперникам РФ придется задуматься - как противостоять этой ЗСУ. Они уверены, в данном случае речь идет именно о противодействии, так как создавать аналогичные боевые машины просто нет времени.