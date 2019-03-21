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«Не могла сидеть на месте»: Екатерина Варнава рассказала о трудностях первой работы

В России 10 марта отмечали День архивов, и к этому празднику, как оказалось, актриса Екатерина Варнава имеет непосредственное отношение. Именно с этой работы начинался в своё время трудовой путь будущей звезды до того, как на неё внезапно обрушилась слава после участия в КВН.
«Не могла сидеть на месте»: Екатерина Варнава рассказала о трудностях первой работы

Об этом Екатерина Варнава рассказала поклонникам в своём Instagram-аккаунте. Участница Comedy Women отметила, что такой род занятий ей давался крайне сложно: испытывая тогда непреодолимое желание двигаться, танцевать и излучать артистичность, она должна была проявлять огромное терпение и выдержку. В связи с этим актриса надолго в архиве не задержалась, но вспоминает этот хоть и нелёгкий труд с теплотой – ведь именно там она заработала свои первые деньги.
«Не могла сидеть на месте»: Екатерина Варнава рассказала о трудностях первой работы

Instagram-подписчики Екатерины Варнавы сделали вывод, что свою жажду деятельности их кумир унаследовала от матери, ведь ранее артистка сама признавалась: Галина Степановна, вопреки солидному возрасту, не может сидеть без дела.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 18:20

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