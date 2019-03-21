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Число подписчиков в Instagram Ольги Бузовой перешагнуло за 15 млн

Телеведущая, певица и писательница Ольга Бузова имеет одну из самых больших аудиторий в социальной сети в Instagram.

Накануне девушка похвасталась, что количество её подписчиков перешагнуло за отметку 15 млн. Об этом она и рассказала в своём микроблоге.
Девушка поблагодарила всех своих фолловеров и сказала спасибо, что фанаты поддерживают её во всём.

Число подписчиков в Instagram Ольги Бузовой перешагнуло за 15 млн

Бузова рассказала, что она когда-то то обещала исполнить 15 желаний своих 15 подписчиков, правда, желаний оказалось очень много и Оля долго их читала. Она отмечает, что ей прислали более 60 тысяч различных пожеланий и поздравлений.

Далее звезда публикует список победителей, которых, наверняка, ждут какие-то интересные призы.

Надо отметить, что большая часть среди подписчиков - это хейтеры. Но, тем не менее, Бузова редко удаляет кого-то из Instagram. Вот поэтому у звезды и скопилось такое невероятно большое количество фолловеров.

Кстати, злые языки утверждают, что львиная доля этих подписчиков - обычные накрученные боты.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:02

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