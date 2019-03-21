Число подписчиков в Instagram Ольги Бузовой перешагнуло за 15 млн

Накануне девушка похвасталась, что количество её подписчиков перешагнуло за отметку 15 млн. Об этом она и рассказала в своём микроблоге.Девушка поблагодарила всех своих фолловеров и сказала спасибо, что фанаты поддерживают её во всём.Бузова рассказала, что она когда-то то обещала исполнить 15 желаний своих 15 подписчиков, правда, желаний оказалось очень много и Оля долго их читала. Она отмечает, что ей прислали более 60 тысяч различных пожеланий и поздравлений.Далее звезда публикует список победителей, которых, наверняка, ждут какие-то интересные призы.Надо отметить, что большая часть среди подписчиков - это хейтеры. Но, тем не менее, Бузова редко удаляет кого-то из Instagram. Вот поэтому у звезды и скопилось такое невероятно большое количество фолловеров.Кстати, злые языки утверждают, что львиная доля этих подписчиков - обычные накрученные боты.