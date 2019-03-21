АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
СМИ: Почему современная медицина не смогла спасти жизнь Юлии Началовой
EUR 72.94 USD 64.28
Курс валют на 21.03.2019

Спутник NASA зафиксировал резкий рост солнечной активности

Спутник NASA зафиксировал три вспышки солнечной активности за последние сутки. Индекс рентгеновского излучения достиг жёлтой отметки.
Спутник NASA зафиксировал резкий рост солнечной активности

Спутники NASA GOES с 20 на 21 марта отметили 3 сильные вспышки класса C на Солнце. Аномальную активность можно наблюдать как в рентгеновском потоке, так и на снимках звезды. Две крупные области отличаются излучением плазмы и магнитными петлями.

При этом Солнце вовсе не вступает в новый 25 цикл, как ожидали учёные. "Топливо" предыдущего цикла продолжает сгорать.

Избыточная энергия под поверхностью светила выносится наружу потоками плазмы вместе с магнитными полями. Этот процесс можно наблюдать со спутников в виде ярких вспышек.

Астрономы ожидают получение сигналов, которые будут свидетельствовать о начале 25 цикла. Предыдущий достиг своего максимума ещё в 2012 году, однако его магнитные поля по-прежнему остаются на Солнце, что сильно озадачило научных специалистов.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Светлана Лобода презентовала фанатам
В Египте найден описанный Геродотом
Муцениеце и Прилучный сожгли в костре
«Путной старухи из меня не получится»:
Либерж Кпадону и Ирина Пинчук могут
«Не могла сидеть на месте»: Екатерина
LADA Vesta SW заработала победу в
Глеб Жемчугов из-за измены жены сделал
Максим Галкин прокомментировал высокую
Число подписчиков в Instagram Ольги
Спутник NASA зафиксировал резкий рост
«Она была достойна большего»: Светлана
В России стартовали продажи топовой
Ольгу Бузову заподозрили в ревности к
Психологи перечислили здоровые привычки
Филипп Киркоров назвал Сергея Лазарева
Евгений Плющенко подарил свои
Звезда «Дом-2» Елена Беркова пообещала
Ольга Рапунцель не хочет готовить еду
Создатель Twitter Джек Дорси намерен
Роскачество представило рейтинг
Андрей Черкасов облысел из-за своей
«Ты ушла навсегда!»: Ангелина Вовк
Операторы: Законопроект о «суверенном
Тающие снега Эвереста открыли тела
Панайотов трогательно попрощался с
Ольга Гажиенко беременна вторым ребёнком
Гоген Солнцев вызвал массу критики в
Машины Ксении Бородиной: На каком авто
Андрей Разин прокомментировал ситуацию
Просмотреть все новости