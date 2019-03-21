Спутник NASA зафиксировал резкий рост солнечной активности





Спутники NASA GOES с 20 на 21 марта отметили 3 сильные вспышки класса C на Солнце. Аномальную активность можно наблюдать как в рентгеновском потоке, так и на снимках звезды. Две крупные области отличаются излучением плазмы и магнитными петлями.При этом Солнце вовсе не вступает в новый 25 цикл, как ожидали учёные. "Топливо" предыдущего цикла продолжает сгорать.Избыточная энергия под поверхностью светила выносится наружу потоками плазмы вместе с магнитными полями. Этот процесс можно наблюдать со спутников в виде ярких вспышек.Астрономы ожидают получение сигналов, которые будут свидетельствовать о начале 25 цикла. Предыдущий достиг своего максимума ещё в 2012 году, однако его магнитные поля по-прежнему остаются на Солнце, что сильно озадачило научных специалистов.