Спутник NASA зафиксировал резкий рост солнечной активности
Спутник NASA зафиксировал три вспышки солнечной активности за последние сутки. Индекс рентгеновского излучения достиг жёлтой отметки.
Спутники NASA GOES с 20 на 21 марта отметили 3 сильные вспышки класса C на Солнце. Аномальную активность можно наблюдать как в рентгеновском потоке, так и на снимках звезды. Две крупные области отличаются излучением плазмы и магнитными петлями.
При этом Солнце вовсе не вступает в новый 25 цикл, как ожидали учёные. "Топливо" предыдущего цикла продолжает сгорать.
Избыточная энергия под поверхностью светила выносится наружу потоками плазмы вместе с магнитными полями. Этот процесс можно наблюдать со спутников в виде ярких вспышек.
Астрономы ожидают получение сигналов, которые будут свидетельствовать о начале 25 цикла. Предыдущий достиг своего максимума ещё в 2012 году, однако его магнитные поля по-прежнему остаются на Солнце, что сильно озадачило научных специалистов.
Спутники NASA GOES с 20 на 21 марта отметили 3 сильные вспышки класса C на Солнце. Аномальную активность можно наблюдать как в рентгеновском потоке, так и на снимках звезды. Две крупные области отличаются излучением плазмы и магнитными петлями.
При этом Солнце вовсе не вступает в новый 25 цикл, как ожидали учёные. "Топливо" предыдущего цикла продолжает сгорать.
Избыточная энергия под поверхностью светила выносится наружу потоками плазмы вместе с магнитными полями. Этот процесс можно наблюдать со спутников в виде ярких вспышек.
Астрономы ожидают получение сигналов, которые будут свидетельствовать о начале 25 цикла. Предыдущий достиг своего максимума ещё в 2012 году, однако его магнитные поля по-прежнему остаются на Солнце, что сильно озадачило научных специалистов.
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:00