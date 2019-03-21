Андрей Черкасов облысел из-за своей наследственности

Многочисленные телезрители канала «ТНТ» до сих пор помнят тот день, когда в Периметре скандальной телестройки появился таинственный брюнет, пришедший на шоу отыскать ту «единственную» и продемонстрировать публике, как же на самом деле нужно строить любовь.Несмотря на то, что Андрей всегда нравился буквально всей женской спальне, построить отношения у молодого человека так и не получилось. Спустя несколько лет Черкасов принял довольно непростое для себя решение – покинуть проект и уйти за ворота, чтобы уже в свободном плаванье попытать свою удачу.Впрочем, чуть позже Андрей снова появился на Поляне. Нужно сказать, что поклонники «Дома-2» с трудом смогли узнать в лысом мужчине того обаятельного и всегда улыбчивого брюнета. Черкасов не только облысел, но и набрал несколько лишних килограмм.Долгое время зрители реалити-шоу пытались разузнать, куда же делась шевелюра Черкасова. И вот на днях Андрей все-таки открыл тайну. По словам телезнаменитости, все, что он говорил ранее, является неправдой, ведь он не по собственному желанию избавился от волос. Оказывается, что волосы ведущего «Дома-2» выпали сами по себе.Как стало известно, и отец и дед Андрея очень рано остались без волос. В итоге эту генетическую особенность унаследовал и Черкасов.