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Андрей Черкасов облысел из-за своей наследственности

Телеведущий реалити-шоу «Дом-2» Андрей Черкасов внезапно облысел из-за своей наследственности.

Андрей Черкасов облысел из-за своей наследственности

Многочисленные телезрители канала «ТНТ» до сих пор помнят тот день, когда в Периметре скандальной телестройки появился таинственный брюнет, пришедший на шоу отыскать ту «единственную» и продемонстрировать публике, как же на самом деле нужно строить любовь.

Несмотря на то, что Андрей всегда нравился буквально всей женской спальне, построить отношения у молодого человека так и не получилось. Спустя несколько лет Черкасов принял довольно непростое для себя решение – покинуть проект и уйти за ворота, чтобы уже в свободном плаванье попытать свою удачу.

Впрочем, чуть позже Андрей снова появился на Поляне. Нужно сказать, что поклонники «Дома-2» с трудом смогли узнать в лысом мужчине того обаятельного и всегда улыбчивого брюнета. Черкасов не только облысел, но и набрал несколько лишних килограмм.

Андрей Черкасов облысел из-за своей наследственности

Долгое время зрители реалити-шоу пытались разузнать, куда же делась шевелюра Черкасова. И вот на днях Андрей все-таки открыл тайну. По словам телезнаменитости, все, что он говорил ранее, является неправдой, ведь он не по собственному желанию избавился от волос. Оказывается, что волосы ведущего «Дома-2» выпали сами по себе.

Как стало известно, и отец и дед Андрея очень рано остались без волос. В итоге эту генетическую особенность унаследовал и Черкасов.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:03

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