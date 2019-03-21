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Тающие снега Эвереста открыли тела погибших альпинистов

Тающие снега Эвереста открыли тела мёртвых альпинистов, пытавшихся покорить вершину. Всего во время подъёма пропали без вести и погибли около 300 человек.
Тающие снега Эвереста открыли тела погибших альпинистов

Лёд и снег на Эвересте начали активно таять в связи с глобальным потеплением, открывая всё больше тел альпинистов. На горе с начала её покорения умерли сотни профессионалов и любителей. Обнаруженные трупы на данный момент служат ориентирами.

К примеру, Цеванг Палжор, обозначенный как "Зелёные ботинки", указывает на высоту 8500 метров. Две трети альпинистов всё ещё остаются под снегом.

В 2017 году из-за сильного таяния появились несколько пугающих находок. Рука одного мертвеца показалась возле лагеря, а второго обнаружили на леднике Кхумбу. Многие тела нашли прямо у подножия около основной базы.

Ассоциация EOAN привлекла всех специалистов для снятия с Эвереста трупов. Организация столкнулась с бюрократическими трудностями, но ещё дороже обойдётся транспортировка, на которую уйдёт 40-80 тысяч долларов.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:46

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