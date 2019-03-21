Тающие снега Эвереста открыли тела погибших альпинистов





Лёд и снег на Эвересте начали активно таять в связи с глобальным потеплением, открывая всё больше тел альпинистов. На горе с начала её покорения умерли сотни профессионалов и любителей. Обнаруженные трупы на данный момент служат ориентирами.К примеру, Цеванг Палжор, обозначенный как "Зелёные ботинки", указывает на высоту 8500 метров. Две трети альпинистов всё ещё остаются под снегом.В 2017 году из-за сильного таяния появились несколько пугающих находок. Рука одного мертвеца показалась возле лагеря, а второго обнаружили на леднике Кхумбу. Многие тела нашли прямо у подножия около основной базы.Ассоциация EOAN привлекла всех специалистов для снятия с Эвереста трупов. Организация столкнулась с бюрократическими трудностями, но ещё дороже обойдётся транспортировка, на которую уйдёт 40-80 тысяч долларов.