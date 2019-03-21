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Александр Бердников отпразднует 38-летие в караоке-клубе

Поп-исполнитель Александр Бердников, солист музколлектива «Корни», рассказал, что отпразднует свой день рождения вместе с друзьями в московском караоке-клубе. 21 марта артисту исполнилось 38 лет.
Александр Бердников отпразднует 38-летие в караоке-клубе

Как отметил Александр Бердников, приверженцем каких-то «экзотических» вечеринок он не является, но вместо подобных мероприятий предпочитает в свой праздник отдохнуть за накрытым столом, слушая хорошую музыку. Естественно, сидеть без дела вокалист не будет – он обязательно возьмёт в руки микрофон и исполнить несколько песен, но не из репертуара бой-бэнда «Корни» – а, например, «Голубку» из отечественного телефильма «Гардемарины, вперёд» или «Радовать» эстрадного исполнителя Сосо Павлиашвили.

Александр Бердников сообщил, что артистов из старого состава группы на праздновании его 38-летия не будет – зато придут все новые участники «Корней», а также родственники и друзья детства.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 15:26

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