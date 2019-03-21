Завершилась церемония прощания с кинорежиссером Марленом Хуциевым
В Москве завершилась церемония прощания с кинорежиссёром, сценаристом и актёром Марленом Хуциевым. Народный артист умер двумя днями ранее в 93-летнем возрасте.
С Марленом Хуциевым прощались в Доме кино. Родные и близкие кинорежиссёра, его коллеги и просто поклонники приносили цветы, делились воспоминаниями о нём и не сдерживали слёз. По окончании церемонии, которая длилась 2 часа, кинодеятеля проводили в последний путь аплодисментами, не смолкавшими на протяжении 10-ти минут.
Тело педагога будет покоиться на Троекуровском кладбище.
С Марленом Хуциевым прощались в Доме кино. Родные и близкие кинорежиссёра, его коллеги и просто поклонники приносили цветы, делились воспоминаниями о нём и не сдерживали слёз. По окончании церемонии, которая длилась 2 часа, кинодеятеля проводили в последний путь аплодисментами, не смолкавшими на протяжении 10-ти минут.
Тело педагога будет покоиться на Троекуровском кладбище.
Культура
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 14:51