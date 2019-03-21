Алесю Семеренко лишили титула "Мисс Москва-2018"

Несколько часов назад организаторы конкурса красоты опубликовали в Instagram новый пост. Они сообщили, что победительница главного конкурса красоты в столице, который прошел в 2018 году, Алеся Семеренко лишилась короны и титула "Мисс Москва" за несоблюдение оговоренных в соглашении условий. Также стало известно, что подобные события происходят первый раз за все 23 года существования этого конкурса. В конце организаторы пояснили, что теперь все привилегии победительницы шоу переходят к Ксении Паленовой, которая стала "Первой Вице-Мисс Москва-2018".Пользователи Сети не могут разобраться в чем дело и буквально засыпают страницу организаторов конкурса красоты вопросами. Но представители "Мисс Москва" больше не дали никаких комментариев по данному поводу.