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Алесю Семеренко лишили титула "Мисс Москва-2018"

Организаторы шоу "Мисс Москва-2018" в социальной сети Instagram сообщили, что Алесю Семеренко лишили титула победительницы. Такое событие произошло впервые в истории этого конкурса.

Алесю Семеренко лишили титула "Мисс Москва-2018"

Несколько часов назад организаторы конкурса красоты опубликовали в Instagram новый пост. Они сообщили, что победительница главного конкурса красоты в столице, который прошел в 2018 году, Алеся Семеренко лишилась короны и титула "Мисс Москва" за несоблюдение оговоренных в соглашении условий. Также стало известно, что подобные события происходят первый раз за все 23 года существования этого конкурса. В конце организаторы пояснили, что теперь все привилегии победительницы шоу переходят к Ксении Паленовой, которая стала "Первой Вице-Мисс Москва-2018".

Алесю Семеренко лишили титула "Мисс Москва-2018"

Пользователи Сети не могут разобраться в чем дело и буквально засыпают страницу организаторов конкурса красоты вопросами. Но представители "Мисс Москва" больше не дали никаких комментариев по данному поводу.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:24

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