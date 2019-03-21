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Станислав Садальский отреагировал на новость о появлении прогуливающегося по Третьяковской галереи мужчины в стрингах

Российский актер Станислав Садальский отреагировал на необычную новость, пришедшую из Третьяковской галереи. 20 марта по ее залам разгуливал мужчина в красных стрингах.
Станислав Садальский отреагировал на новость о появлении прогуливающегося по Третьяковской галереи мужчины в стрингах

Своим мнением относительно этой ситуации он поделился в Instagram. Актер отмечает, мужчины долгое время ходил по Третьяковской галерее в непристойном виде и его никто не задержал. Станислав Садальских риторически поинтересовался: «А где были гвардейцы?». Он уверен, если бы в этом заведении появилась голая женщина, то это вызвало бы значительно больший ажиотаж со стороны правоохранителей. Актер уверен- эта ситуация произошла из-за попустительства охраны галереи.

Поклонники артиста поддержали его точку зрения. Они уверены, подобное поведение недопустимо в таких заведениях. Многие из них не понимают, почему охрана выставки никак не реагировала на происходящую ситуацию.

Напомним, 20 марта в Третьяковской галерее случилась необычное происшествие. В здание зашел мужчина, который неожиданно снял с себя всю одежду. На нем остались только красные стринги, и в таком виде он продолжил ходить по помещению еще долгое время. Посетители не могли понять, что происходит. Сотрудники выставки вызвали правоохранителей, но к моменту их приезда мужчина успел скрыться. По словам представителей Третьяковской галереи, эта необычная акция не была направлена на порчу каких-либо представленных экспонатов.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:55

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