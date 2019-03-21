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Дмитрий Песков поужинал с голливудской звездой Джоном Траволтой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и голливудский актер Джон Траволта были замечены в компании друг друга. Вмести они провели время и поужинали на гала-мероприятии премии «BraVo».
Дмитрий Песков поужинал с голливудской звездой Джоном Траволтой

Они встретились на второй Международной профессиональной музыкальной премии, отмечающей заслуги в сфере классического искусства. Гала-ужин проходил после завершение самой церемонии вручения наград, на него были приглашены все лауреаты и гости. В их числе оказались голливудские актеры Джон Траволта и Хелен Миррен, получившая премию «Оскар» за роль в фильме «Королева», вышедшем в 2007 году. Среди гостей также оказался и Дмитрий Песков.

Беседа пресс-секретаря президента России и голливудской звезды была запечатлена на видео и опубликована в социальной сети Twitter. На ней видно, как Дмитрий Песков и Джон Траволта активно общаются друг с другом, и не обращают внимание на остальных собравшихся гостей. Присутствующие отметили, что политический деятель и актер весь гала-ужин провели в компании друг друга. За все это время Траволта всего один раз отлучился от беседы – для произнесения своей речи.
Дмитрий Песков поужинал с голливудской звездой Джоном Траволтой

Среди гостей оказался и российский исполнитель Филипп Киркоров. Он тоже получил возможность пообщаться с голливудским актером. Несколько снимков с Траволтой он разместил на своей странице в Instagram. Артист отметил, что это были по-настоящему волшебные и незабываемые моменты ночи, проведенной на гала-ужине премии «BraVo».



 
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Культура
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:50

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