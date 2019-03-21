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Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин мечтают о детях

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская и певец Прохор Шаляпин официально подтвердили свои отношения. Они не собираются вступать в брак, но уже мечтают о детях.
Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин мечтают о детях

Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин изначально старались скрывать свои отношения. Они пытались убедить окружающих, что просто дружат и ничего более. Вскоре скрывать их романтические отношения стало невозможно, поэтому пара вынуждена была подтвердить свою связь. Сейчас звезды постоянно публикуют в социальных сетях совместные фотографии и делают друг другу комплименты прямо в Сети.

Ситуацию прояснила сама Виталина Цымбалюк-Романовская. По её словам, они не собираются спешить со свадьбой и браком, так как это им ни к чему. Она отмечает, несмотря на это, у пары уже есть некоторые грандиозные планы. Они уже сейчас обсуждают рождение ребенка, и, как заверила сама Романовская, по-настоящему мечтают об этом.

Звездная пара до сих пор живет раздельно и в ближайшее время не собирается съезжаться. Пианистка аргументировала это тем, что сейчас их все устраивает, а совместная жизнь может принести в отношения множество бытовых моментов, способных все испортить. Знаменитость уверена, съехаться они всегда успеют.

Напомним, этот ребенок может стать первым для Виталины Цымбалюк-Романовской и для Прохора Шаляпина. Музыкант уже мог стать отцом в прошлом. Он собирался женится на беременной Анне Калашниковой, но узнал о том, что ребенок не его. После этого он отказался от прежних планов.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:19

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