Владимир Кристовский считает себя не очень хорошим отцом





У Сергея и Владимира Кристовских есть дети, как от первого, так и от второго брака. Музыканты дружат с бывшими супругами и обеспечивают своих наследников. Но как признаются знаменитости, они не могут уделять детям время из-за постоянных гастролей и личных увлечений. В интервью Владимир Кристовский сообщил, что считает себя не очень хорошим отцом. Он пояснил, что не любит заниматься со своими наследниками, обожает кататься на своем кроссовом мотоцикле. Также лидеры "Uma2rmaH" рассказали, что увлекаются хоккеем и посвящают этому занятию 2 дня в неделю.Братья Кристовские вспомнили те времена, когда еще не были популярными. Они сообщили, что днем работали, а ночью проводили репетиции. Когда музыканты стали знаменитыми, они посещали множество различных мероприятий, но сейчас предпочитаю поработать в студии. Напомним, что у Владимира Кристовского дочери и сын, а у его старшего брата 4 мальчика и дочка.