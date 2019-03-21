Стресс и страх негативно влияют на мозг и сердечно-сосудистую систему
Стресс и страх негативно влияют на мозг, сердце и сосуды, предупреждают медики. Постоянно переживаемая тревога может существенно отразиться на гормональной системе.
Издание Popular Science опубликовало статью о том, как угнетают сердечно-сосудистую и нервную систему негативные эмоции. На страх или стресс прежде всего реагирует миндалина мозга, связанная с симпатической нервной системой. Она необходима для экстренных решений -вступить в борьбу или пуститься в бегство.
Возможную угрозу оценивают рациональные центры мозга. Выделяются так называемые гормоны стресса, которые учащают сердцебиение и дыхание.
От миндалины сигнал следует в гипоталамус, активирующий всю гормональную систему. В кровь выделяется большое количество адреналина и кортизола. Побочным эффектом сильного стресса является расстройство желудочно-кишечного тракта.
Может возникнуть тошнота, рвота и сокращение сосудов. Эндокринные сигналы начинают выводить в кровь глюкозу и прочие энергосберегающие вещества, что также отрицательно сказывается на здоровье.
Издание Popular Science опубликовало статью о том, как угнетают сердечно-сосудистую и нервную систему негативные эмоции. На страх или стресс прежде всего реагирует миндалина мозга, связанная с симпатической нервной системой. Она необходима для экстренных решений -вступить в борьбу или пуститься в бегство.
Возможную угрозу оценивают рациональные центры мозга. Выделяются так называемые гормоны стресса, которые учащают сердцебиение и дыхание.
От миндалины сигнал следует в гипоталамус, активирующий всю гормональную систему. В кровь выделяется большое количество адреналина и кортизола. Побочным эффектом сильного стресса является расстройство желудочно-кишечного тракта.
Может возникнуть тошнота, рвота и сокращение сосудов. Эндокринные сигналы начинают выводить в кровь глюкозу и прочие энергосберегающие вещества, что также отрицательно сказывается на здоровье.
Общество
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:56