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Стресс и страх негативно влияют на мозг и сердечно-сосудистую систему

Стресс и страх негативно влияют на мозг, сердце и сосуды, предупреждают медики. Постоянно переживаемая тревога может существенно отразиться на гормональной системе.
Стресс и страх негативно влияют на мозг и сердечно-сосудистую систему

Издание Popular Science опубликовало статью о том, как угнетают сердечно-сосудистую и нервную систему негативные эмоции. На страх или стресс прежде всего реагирует миндалина мозга, связанная с симпатической нервной системой. Она необходима для экстренных решений -вступить в борьбу или пуститься в бегство.

Возможную угрозу оценивают рациональные центры мозга. Выделяются так называемые гормоны стресса, которые учащают сердцебиение и дыхание.

От миндалины сигнал следует в гипоталамус, активирующий всю гормональную систему. В кровь выделяется большое количество адреналина и кортизола. Побочным эффектом сильного стресса является расстройство желудочно-кишечного тракта.

Может возникнуть тошнота, рвота и сокращение сосудов. Эндокринные сигналы начинают выводить в кровь глюкозу и прочие энергосберегающие вещества, что также отрицательно сказывается на здоровье.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:56

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