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Медики рассказали, как восстановить севший голос

Медики рассказали, почему садится голос и как его восстановить. Специалисты отметили, что столкнувшись с этой проблемой человек не должен много и быстро говорить.
Медики рассказали, как восстановить севший голос

Отоларинголог Владимир Зайцев объяснил, что в гортанном аппарате имеется 2 голосовые складки. При их смыкании кислород начинает подниматься вверх из трахеи и попадает между листов голосовых связок, в результате чего происходит звукообразование. Если в гортани начинается воспаление, то голос становится низким и хриплым. Первое, что необходимо делать в таком случае, это обеспечить полный покой своим голосовым связкам, например, стараться меньше говорить.

Специалисты сообщили, что лекарства не помогут при таком воспалении, поскольку они не попадают в гортаноглотку. Но противоотечные препараты помогут слизистым стать менее раздражительными. Также можно использовать различные антисептики на водной основе, которые могут дать противовоспалительный эффект. Медики предупредили, что не стоит принимать ванну, поскольку горячая вода может усиль отек. Еду можно употреблять любую, но не добавлять в нее приправы. Говорить лучше начинать, когда голос восстановится полностью.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:04

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