Ксения Собчак и Константин Богомолов впервые продемонстрировали свои отношения
Бывшая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак и популярный российский театральный режиссер, а также поэт и наследник кинокритика Юрия Богомолова – Константин Богомолов впервые продемонстрировали публике, как на самом деле относятся друг к другу.
Наш портал уже писал о том, что на днях, а если быть точнее 19 марта 2019 года в кинотеатре «Октябрь» прошла официальная премьера фильма известнейшего кинорежиссера и сценариста с грузинскими корнями Резо Гигинеишвили – «Трезвый водитель», на которой продюсер собрал всех своих звездных друзей.
Какой же неожиданностью для интернет-пользователей было узнать, что Ксения Анатольевна появилась на мероприятии не со своим законным супругом Максимом Виторганом, а в компании Константина Юрьевича.
Впрочем, на этом изумление фолловеров не закончилось. Дело в том, что считанные часы назад в социальных сетях появилась видеозапись, на которой Собчак и Богомолов впервые на публике продемонстрировали свои отношения.
На ролике Константин Юрьевич исполняет всем известную композицию популярной певицы Ирины Билык под названием «Снег». Неожиданно Богомолов останавливается и спускается со сцены к Ксении Анатольевне. Звезды начинаются кружиться в медленном танце, а публике оставалось лишь одно – наблюдать за всем происходящим.
Нужно сказать, что сейчас в Сети творится настоящий хаос. Некоторые читатели убеждены, что таким образом Собчак просто привлекает к своей личности внимание, но большинство уверены, что таким образом режиссер и тележурналистка подтвердили свои романтические отношения.
Наш портал уже писал о том, что на днях, а если быть точнее 19 марта 2019 года в кинотеатре «Октябрь» прошла официальная премьера фильма известнейшего кинорежиссера и сценариста с грузинскими корнями Резо Гигинеишвили – «Трезвый водитель», на которой продюсер собрал всех своих звездных друзей.
Какой же неожиданностью для интернет-пользователей было узнать, что Ксения Анатольевна появилась на мероприятии не со своим законным супругом Максимом Виторганом, а в компании Константина Юрьевича.
Впрочем, на этом изумление фолловеров не закончилось. Дело в том, что считанные часы назад в социальных сетях появилась видеозапись, на которой Собчак и Богомолов впервые на публике продемонстрировали свои отношения.
На ролике Константин Юрьевич исполняет всем известную композицию популярной певицы Ирины Билык под названием «Снег». Неожиданно Богомолов останавливается и спускается со сцены к Ксении Анатольевне. Звезды начинаются кружиться в медленном танце, а публике оставалось лишь одно – наблюдать за всем происходящим.
Нужно сказать, что сейчас в Сети творится настоящий хаос. Некоторые читатели убеждены, что таким образом Собчак просто привлекает к своей личности внимание, но большинство уверены, что таким образом режиссер и тележурналистка подтвердили свои романтические отношения.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:18