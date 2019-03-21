Вика Цыганова устроила танцы под гармонь прямо на борту самолета

Вика Цыганова поделилась своими ощущениями во время авиаперелетов и поздравила отечественную авиакомпанию «Аэрофлот» с днем рождения. Певица прямо на борту самолета исполнила свою знаменитую композицию «Праздничную» под аккомпанемент гармони. Другие пассажиры данного рейса не остались в стороне и активно принимали участие в этом небольшом выступлении: они подпевали и хлопали в такт. По словам самой Вики Цыгановой, это произошло во время перелета из Симферополя в Москву.Поклонникам исполнительницы очень понравилось подобное необычное живое выступление. Они отметили, такое взаимодействие с публикой – самая главная награда для любого артиста. Многие из них отметили, что тоже довольны отечественными авиалиниями и постоянно прибегают к их услугам.Напомним, совсем недавно Вика Цыганова оказалась в центре громкого скандала. Она обвинила заслуженного артиста СССР Иосифа Кобзона в домогательствах. По словам исполнительницы, во время тура по северным городам России он предлагал ей пройти с ним в его номер, но певица отказалась. Чуть позже Вика Цыганова заявила, что журналисты вырвали ее слова из контекста и многое переврали, поэтому попросила не тревожить память погибшего в августе 2018 года исполнителя.