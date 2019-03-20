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Зрители «Дом-2» нашли девушку, с которой Роман Гриценко встречался за периметром

Зрители «Дома-2» нашли девушку, с которой Роман Гриценко встречался за периметром перед Ириной Гриценко. Теперь же у публики появились сомнения насчёт того, что участник телестройки закончил прошлый роман с той самой Евгенией.

Зрители «Дом-2» нашли девушку, с которой Роман Гриценко встречался за периметром


Вернувшись на Поляну «Дома-2» Роман Гриценко тут же рассказал, как сильно он изменился, и что теперь готов проявить себя настоящим мужчиной и показать, как строить красивые отношения. Позже сами зрители выяснили, что молодой человек незадолго до своего повторного прихода якобы расстался с девушкой по имени Евгения, но теперь все сомневаются в том, что бывшая пассия действительно осталась в прошлом.

Зрители «Дом-2» нашли девушку, с которой Роман Гриценко встречался за периметром


Зрители самостоятельно нашли эту девушку в Сети, заметив, что она ничем не хуже Ирины Пинчук, на которую Роман Гриценко её и променял, а также обратили внимание, что о расставании с участником «Дома-2» Евгения ничего не сообщала.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 20:50

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