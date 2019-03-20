АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые узнали о неизвестной ранее особенности поведения маток шмелей
EUR 73.00 USD 64.32
Курс валют на 20.03.2019

Появились слухи, что Яна Шевцова скрывалась от работодателей из-за украденных денег

В Сети появились слухи о том, что Яна Шевцова из «Дома-2» скрывалась от работодателей из эскорта из-за украденных денег. Девушка, как утверждают фолловеры, после найденного клиента просто уходила с заработанными деньгами и выключала телефон.

Появились слухи, что Яна Шевцова скрывалась от работодателей из-за украденных денег


Согласно новым слухам, появившимся в Сети, скандальная Яна Шевцова после «Дома-2» не только крутила романы с известными личностями, но и пыталась заработать в эскорте. Некоторые пользователи Сети утверждают, что девушка неоднократно скрывалась от своих работодателей из-за украденных денег — она отправлялась к клиенту, проводила с ним ночь, но проценты от заработанного не отдавала «руководству», а просто пропадала со связи вместе со всей суммой.

Появились слухи, что Яна Шевцова скрывалась от работодателей из-за украденных денег


Пользователи Сети не удивились, узнав, что Шевцова работала в эскорте. По мнению фанатов «Дома-2» девушка уже давно дала понять, что не избегает случайных интимных связей.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 20:40

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Виктория Лопырева назвала Игоря
Александра Савельева планирует родить
Зрители «Дом-2» нашли девушку, с
Максим Галкин показал завтрак детей с
Появились слухи, что Яна Шевцова
Таир Мамедов рассказал о своей
Ирина Пинчук и Роман Гриценко стали
Надежда Ермакова похвасталась в Сети
«Снова удлинила ноги»: Яну Рудковскую
Роман Гриценко заступился за Ирину
Маргарита Овсянникова похвасталась
Тренер Газзаев: Началову и Алдонина
Ксения Бородина захотела подарок от
Анна Калашникова организовала
Анна Хилькевич опубликовала фото со
Юлию Началову похоронят в «счастливом»
Зрители подозревают Ольгу Лотнер в
Екатерина Стриженова побывала на юбилее
Яна Шевцова обвинила популярного рэпера
Ким Кардашьян посещает спиритические
Анфиса Чехова пожаловалась на холодное
Ученые: Отек мозжечка может быть
Пользователи Сети шокированы внешним
Ани Лорак в серебристом мини-платье
Артём Сорока не верит в искренность
Певец Данко празднует 50-летний юбилей
Алёна Рапунцель приняла решение об
Учёные: Станция "Венера-Д" проработает
Ника Белоцерковская сообщила
Китайские ученые обнаружили в останках
Просмотреть все новости