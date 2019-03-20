Появились слухи, что Яна Шевцова скрывалась от работодателей из-за украденных денег





Согласно новым слухам, появившимся в Сети, скандальная Яна Шевцова после «Дома-2» не только крутила романы с известными личностями, но и пыталась заработать в эскорте. Некоторые пользователи Сети утверждают, что девушка неоднократно скрывалась от своих работодателей из-за украденных денег — она отправлялась к клиенту, проводила с ним ночь, но проценты от заработанного не отдавала «руководству», а просто пропадала со связи вместе со всей суммой.Пользователи Сети не удивились, узнав, что Шевцова работала в эскорте. По мнению фанатов «Дома-2» девушка уже давно дала понять, что не избегает случайных интимных связей.