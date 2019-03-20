Таир Мамедов рассказал о своей эмиграции в США и случайных заработках





Таир Мамедов в своё время был довольно известен российским телезрителям, так как участвовал в нескольких популярных проектах, таких, как "12 злобных зрителей", "Последний герой" и Comedy Club. Тем не менее, в какой-то момент шоумен исчез из медийного пространства, и про него стали постепенно забывать. Как оказалось, артист теперь проживает в США вместе с семьёй, которой обзавёлся сразу по прибытию в Штаты. Артист сразу решил, занять престижную должность новому человеку в стране не позволят, а потому он был готов работать на любой работе, лишь бы обеспечить жену и оплатить кров, в итоге так и вышло, чего знаменитость не стесняется. Сейчас он имеет свой прибыльный бизнес и ему хватает на приличное существование.Рассказал Таир Мамедов о своём возможном возвращении из эмиграции. По его словам, в 2013 году он покинул Россию в связи с некоторыми политическими причинами и пока не думает о возвращении. Вероятно, он мог бы когда-то вернуться, но практически исключает это.