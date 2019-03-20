Артём Сорока не верит в искренность отношений между Ириной Пинчук и Романом Гриценко





Артём Сорока, у которого в прошлом был роман с Ириной Пинчук, не верит в искренность её отношений с Романом Гриценко. Со слов музыканта, невооружённым глазом видна наигранность и фальшь в их якобы взаимной симпатии. Кроме того, проектант не верит в длительность такого союза, считая, что те продержатся вместе максимум 2 недели.Большинство зрителей поддерживают Артёма Сороку в его рассуждениях, отмечая, что роман пары был запланирован задолго до его официального возвращения на «Дом-2», поэтому сейчас в «любовь» между ними мало кто верит.