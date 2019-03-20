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Артём Сорока не верит в искренность отношений между Ириной Пинчук и Романом Гриценко

Участник проекта «Дом-2» Артём Сорока не верит в искренность отношений между Ириной Пинчук и Романом Гриценко. Молодой человек уже заявил, что пара продержится вместе не более 2 недель, так как видно, что между ними есть фальшь.

Артём Сорока не верит в искренность отношений между Ириной Пинчук и Романом Гриценко


Артём Сорока, у которого в прошлом был роман с Ириной Пинчук, не верит в искренность её отношений с Романом Гриценко. Со слов музыканта, невооружённым глазом видна наигранность и фальшь в их якобы взаимной симпатии. Кроме того, проектант не верит в длительность такого союза, считая, что те продержатся вместе максимум 2 недели.

Артём Сорока не верит в искренность отношений между Ириной Пинчук и Романом Гриценко


Большинство зрителей поддерживают Артёма Сороку в его рассуждениях, отмечая, что роман пары был запланирован задолго до его официального возвращения на «Дом-2», поэтому сейчас в «любовь» между ними мало кто верит.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 18:50

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