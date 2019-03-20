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Экстрасенс заявила, что Роман Гриценко и Ольга Бузова не смогут построить отношения

Экстрасенс Марианна Абравитова заявила, что Роман Гриценко и Ольга Бузова не смогут построить отношения даже при обоюдном желании. Виной тому совершенно разные характеры и взгляды на жизнь, которые не позволили бы паре жить в согласии друг с другом.

Экстрасенс заявила, что Роман Гриценко и Ольга Бузова не смогут построить отношения


После возвращения на телестройку «Дом-2» Романа Гриценко у зрителей появилась масса вопросов. Первым делом публику интересовало то, к кому именно он пришёл. Многие сразу решили, что экс-участник проекта намерен снова попытаться завоевать сердце ведущей Ольги Бузовой, но экстрасенс Марианна Абравитова опровергла такую возможность, объяснив, почему они никогда не смогут построить отношения.

Экстрасенс заявила, что Роман Гриценко и Ольга Бузова не смогут построить отношения


Со слов ясновидящей, Роман Гриценко и Ольга Бузова совершенно разные люди по характеру, имеющие собственные взгляды на жизнь. Даже если они оба захотят стать парой, то в согласии смогут прожить не более пары недель, после чего их ждут бесконечные ссоры и попытки доказать своё первенство друг перед другом.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 18:19

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