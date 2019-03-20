Экстрасенс заявила, что Роман Гриценко и Ольга Бузова не смогут построить отношения





После возвращения на телестройку «Дом-2» Романа Гриценко у зрителей появилась масса вопросов. Первым делом публику интересовало то, к кому именно он пришёл. Многие сразу решили, что экс-участник проекта намерен снова попытаться завоевать сердце ведущей Ольги Бузовой, но экстрасенс Марианна Абравитова опровергла такую возможность, объяснив, почему они никогда не смогут построить отношения.Со слов ясновидящей, Роман Гриценко и Ольга Бузова совершенно разные люди по характеру, имеющие собственные взгляды на жизнь. Даже если они оба захотят стать парой, то в согласии смогут прожить не более пары недель, после чего их ждут бесконечные ссоры и попытки доказать своё первенство друг перед другом.