«Сказочке конец»: Сергей Шнуров и «Ленинград» отправляются в прощальный тур





В стихотворной форме с использованием «крепкого» словца Шнуров рассказал о наболевшем. За двадцать лет творчества он устал от выбранного им стиля «баснословного угара», работа без выходных измотала его. Пора свою жизнь налаживать и приводить в систему, считает эпатажный артист.Музыкант закончил свой стих словами: «Этот тур будет прощальным. Вот, и сказочке конец». Шнуров отметил, возможно, в будущем у него снова возникнет желание собрать «Ленинград» и выступать с концертами, а пока он хочет отдохнуть.