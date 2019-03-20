«Сказочке конец»: Сергей Шнуров и «Ленинград» отправляются в прощальный тур
Сергей Шнуров в анонсе своего очередного тура, намекнул, что эти гастроли будут последними для него и его команды. В посте, появившемся в Instagram-аккаунте, музыкант заявил о желании отдохнуть.
В стихотворной форме с использованием «крепкого» словца Шнуров рассказал о наболевшем. За двадцать лет творчества он устал от выбранного им стиля «баснословного угара», работа без выходных измотала его. Пора свою жизнь налаживать и приводить в систему, считает эпатажный артист.
Музыкант закончил свой стих словами: «Этот тур будет прощальным. Вот, и сказочке конец». Шнуров отметил, возможно, в будущем у него снова возникнет желание собрать «Ленинград» и выступать с концертами, а пока он хочет отдохнуть.
В стихотворной форме с использованием «крепкого» словца Шнуров рассказал о наболевшем. За двадцать лет творчества он устал от выбранного им стиля «баснословного угара», работа без выходных измотала его. Пора свою жизнь налаживать и приводить в систему, считает эпатажный артист.
Музыкант закончил свой стих словами: «Этот тур будет прощальным. Вот, и сказочке конец». Шнуров отметил, возможно, в будущем у него снова возникнет желание собрать «Ленинград» и выступать с концертами, а пока он хочет отдохнуть.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:25