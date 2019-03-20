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Евгений Алдонин помогает родителям Началовой с организацией похорон певицы

Второй муж Юлии Началовой Евгений Алдонин принимает участие в организации похорон исполнительницы. Как рассказала директор артистки, Анна Исаева, известный футболист помогает родителям звезды с траурной церемонией.

Евгений Алдонин помогает родителям Началовой с организацией похорон певицы

Спортсмен не остался в стороне и решил помочь родным Юлии Началовой. По словам представителя поп-звезды, Евгений Алдонин участвует в организации панихиды и захоронения певицы. Второй избранник артистки поддерживает родителей Началовой, понимая, как больно потерять близкого человека, которого любил.
Евгений Алдонин помогает родителям Началовой с организацией похорон певицы

Анна Исаева сообщила, что желающие могут придти в Траурный зал с 12:00 до 14:00 по московскому времени и проститься со знаменитостью.
Провести Юлию Началову в последний путь на Троекуровское кладбище придут многие именитые представители отечественного шоу-бизнеса и спорта.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:19

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