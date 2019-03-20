Евгений Алдонин помогает родителям Началовой с организацией похорон певицы





Спортсмен не остался в стороне и решил помочь родным Юлии Началовой. По словам представителя поп-звезды, Евгений Алдонин участвует в организации панихиды и захоронения певицы. Второй избранник артистки поддерживает родителей Началовой, понимая, как больно потерять близкого человека, которого любил.Анна Исаева сообщила, что желающие могут придти в Траурный зал с 12:00 до 14:00 по московскому времени и проститься со знаменитостью.Провести Юлию Началову в последний путь на Троекуровское кладбище придут многие именитые представители отечественного шоу-бизнеса и спорта.