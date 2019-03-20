«Трубадур»: Сергей Лазарев сфотографировался возле памятника бременским музыкантам
Сергей Лазарев во время поездки по Бремену сфотографировался возле памятника бременским музыкантам. Снимок артист представил в своем Instagram-микроблоге, назвав себя в знаменитой компании Трубадуром.
Певец отметил значимость для него данного места, ведь гимн программы, которую он привез в Германию, звучит, как фраза из известной песни, знакомой всем его соотечественникам с детства: «Ну-ка, все вместе!» Фотография вызвала теплые воспоминания у поклонников знаменитости. «Трубадур! Где же твоя Трубадурочка?», - пошутили фолловеры.
На публикацию отреагировали и некоторые коллеги Лазарева. Филипп Киркоров выразил радость от созерцания «знакомых мест». Певица Валерия рассказала, что тоже фотографировалась у памятника бременским музыкантам, поразившего ее своим неожиданно небольшими размерами. Артистка уверена, подобный снимок есть у каждого россиянина, побывавшего в Бремене.
Певец отметил значимость для него данного места, ведь гимн программы, которую он привез в Германию, звучит, как фраза из известной песни, знакомой всем его соотечественникам с детства: «Ну-ка, все вместе!» Фотография вызвала теплые воспоминания у поклонников знаменитости. «Трубадур! Где же твоя Трубадурочка?», - пошутили фолловеры.
На публикацию отреагировали и некоторые коллеги Лазарева. Филипп Киркоров выразил радость от созерцания «знакомых мест». Певица Валерия рассказала, что тоже фотографировалась у памятника бременским музыкантам, поразившего ее своим неожиданно небольшими размерами. Артистка уверена, подобный снимок есть у каждого россиянина, побывавшего в Бремене.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:11