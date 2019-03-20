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Екатерина Климова в молодежном образе прогулялась со старшими детьми

Екатерина Климова обнародовала в личном Instagram-профиле фото, сделанное на прогулке со старшими детьми. Актриса выбрала для времяпрепровождения с наследниками практичную обувь и белые брюки, подчеркнув своей молодежный образ футболкой, завязанной узлом на животе.
Екатерина Климова в молодежном образе прогулялась со старшими детьми

Климова воспитывает четверых детей. Дочь Елизавета появилась у актрисы 17 лет назад в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым. Отцом двух сыновей знаменитости - 12-летнего Матвея и 10-летнего Корнея является Игорь Петренко. В отношениях с нынешним возлюбленным Гелой Месхи кинозвезда родила малышку Беллу.

Актриса никогда не ограничивает детей и предоставляет свободу в выборе увлечений. Климова не обращает внимания на оценки наследников, так как больше ее интересуют их знания. Помогает многодетной звезде справляться с дочерьми и сыновьями ее мать Светлана Владимировна. Бабушка балует внуков и часто одаривает подарками, стараясь дать им то, чего не имела их родительница. Климова прячет гаджеты с понедельника по пятницу, чтобы наследники не отвлекались от учебы.
Екатерина Климова в молодежном образе прогулялась со старшими детьми

Во время прогулки Климова присоединилась вместе с детьми к акции Эвелины Бледанс «Мы разные». Актриса и ее наследники надели на руки разноцветные носки в поддержку людей с синдромом Дауна. Поклонники оценили молодежный образ 41-летней знаменитости, отметив ее ухоженность и прекрасную фигуру.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:30

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