Екатерина Климова в молодежном образе прогулялась со старшими детьми

Климова воспитывает четверых детей. Дочь Елизавета появилась у актрисы 17 лет назад в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым. Отцом двух сыновей знаменитости - 12-летнего Матвея и 10-летнего Корнея является Игорь Петренко. В отношениях с нынешним возлюбленным Гелой Месхи кинозвезда родила малышку Беллу.Актриса никогда не ограничивает детей и предоставляет свободу в выборе увлечений. Климова не обращает внимания на оценки наследников, так как больше ее интересуют их знания. Помогает многодетной звезде справляться с дочерьми и сыновьями ее мать Светлана Владимировна. Бабушка балует внуков и часто одаривает подарками, стараясь дать им то, чего не имела их родительница. Климова прячет гаджеты с понедельника по пятницу, чтобы наследники не отвлекались от учебы.Во время прогулки Климова присоединилась вместе с детьми к акции Эвелины Бледанс «Мы разные». Актриса и ее наследники надели на руки разноцветные носки в поддержку людей с синдромом Дауна. Поклонники оценили молодежный образ 41-летней знаменитости, отметив ее ухоженность и прекрасную фигуру.