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Лера Кудрявцева припомнила Ксении Собчак свое обидное прозвище "Стареющая Барби"

В программе "Секрет на миллион" с телеведущей Лерой Кудрявцевой побывала ее коллега Ксения Собчак. Светская львица не только рассказала о своем разрыве с мужем, но и обсудила данное Кудрявцевой прозвище.
Лера Кудрявцева припомнила Ксении Собчак свое обидное прозвище "Стареющая Барби"

Лера Кудрявцева во время разговора вспомнила, как сильно Ксения Собчак обидела ее, назвав "стареющей Барби". Долгое время телеведущая не имела возможности обсудить это с коллегой, однако в эфире программы "Секрет на миллион" все же спросила гостью.

Кудрявцева спросила, помнит ли Собчак данное ей прозвище, на что светская львица поспешила ответить, что "стареющая Барби" была безобидной шуткой. Телеведущая отметила, что ее все же сильно задело это по-женски, но сейчас все обиды забыты.
Лера Кудрявцева припомнила Ксении Собчак свое обидное прозвище "Стареющая Барби"

После программы Лера Кудрявцева рассказала, она просто не смогла обидеть Ксению Собчак, так как светская львица во время эфира светилась от счастья.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 11:11

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