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Лада Дэнс откровенно рассказала о своих романах в Крыму

Российская исполнительница, актриса и ведущая Лада Дэнс недавно рассказала журналистам, как проходили ее гастроли в Крыму в 90-е. Звезда сообщила и о своих любовных романах на курорте, заявив, что всех избранников и "не упомнишь".

Лада Дэнс откровенно рассказала о своих романах в Крыму

Прославленная певица посещала Евпаторию в 1990-м с концертом. Она и другие отечественные артисты выступали на мероприятии, посвященном 5-летию вхождения Крымского полуострова в состав Российской Федерации. Лада Дэнс в интервью отметила, что ей неоднократно приходилось посещать курорт. Поп-звезде очень нравилось здесь выступать, так как местная публика с радостью ее принимала. Когда репортеры задали Дэнс вопрос о любовных отношениях в Крыму, артистка ответила, что они, безусловно, были, но "всех и не упомнишь", так как певица часто отдыхала в этом месте. Знаменитость признается: время, когда ей было немного больше 20-ти, проведенное на полуострове, всегда вызывает у нее приятные воспоминания, ассоциирующиеся с романтикой и морем.
Лада Дэнс откровенно рассказала о своих романах в Крыму

Лада Дэнс также рассказала, что никогда не возвращалась из Крыма без подарков для родных и друзей. Артистка всегда везет близким чай, так как он в этих краях является особенным. Исполнительница даже пошутила, что ей хочется украсть одного из крымских лебедей и отвезти в Москву. Она назвала грациозных белых птиц, обитающих в Евпатории просто потрясающими. Лада Дэнс положительно отозвалась о местной публике, выступая перед которой она всегда получает невероятный и мощный заряд энергии.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:38

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