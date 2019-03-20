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Пиар-директор Елены Берковой Максим Клименко озвучил причину ее госпитализации

Во время беседы с журналистами пиар-директор Елены Берковой прокомментировал ситуацию, связанную со срочной госпитализацией актрисы. Максим Клименко озвучил причину, отметив, что сейчас звезда находится в стационаре.
Пиар-директор Елены Берковой Максим Клименко озвучил причину ее госпитализации

Он считает переутомление возможной причиной возникновения данной ситуации, а также проинформировал, что подробности, касающиеся состояния здоровья Берковой, будут известны немного позже. Клименко не отрицает, что артистка упала в обморок из-за сильной рабочей нагрузки, но ничего страшного не произошло.
Пиар-директор Елены Берковой Максим Клименко озвучил причину ее госпитализации

Знаменитость в последнее время была занята подготовкой к своему дню рождения 21 марта. По словам источника, она была найдена без сознания в своей квартире, а также привезена в клинику неизвестным мужчиной, который интересовался состоянием актрисы.



 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:00

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