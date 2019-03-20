Пиар-директор Елены Берковой Максим Клименко озвучил причину ее госпитализации





Он считает переутомление возможной причиной возникновения данной ситуации, а также проинформировал, что подробности, касающиеся состояния здоровья Берковой, будут известны немного позже. Клименко не отрицает, что артистка упала в обморок из-за сильной рабочей нагрузки, но ничего страшного не произошло.Знаменитость в последнее время была занята подготовкой к своему дню рождения 21 марта. По словам источника, она была найдена без сознания в своей квартире, а также привезена в клинику неизвестным мужчиной, который интересовался состоянием актрисы.