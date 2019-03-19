Сергей Пенкин рассказал, как он убедил Юлию Началову выйти на запись шоу «Один в один!» в тапочках





По словам Пенкина, на записи программы Началову сопровождала нянечка. Музыкант отметил, что видел, как женщина надевала певице туфли на шпильках. В тот момент артистка со слезами на глазах сказала, что ей больно. Вокалист заметил, что его подруге было трудно даже стоять. Певец решил сказать ей, что к ее прекрасному черному комбинезону отлично подойдут черные тапочки. Началова, послушав Сергея Пенкина, вышла в домашней обуви на сцену.По словам артиста, 10 лет назад его подруга худела при помощи каких-то модных тайских таблеток, которые в то время употребляли многие знаменитости. Певец пытался объяснить Началовой, что это очень вредно, однако она не слушала, так как хотела иметь стройную фигуру.