Сергей Пенкин рассказал, как он убедил Юлию Началову выйти на запись шоу «Один в один!» в тапочках
Сергей Пенкин, являющийся популярным отечественным певцом, рассказал, что на запись телешоу «Один в один!» он убедил Юлию Началову выйти в домашних тапочках. Исполнитель песен отметил, что во время съемок программы певице было плохо, однако она не желала подводить других участников.
По словам Пенкина, на записи программы Началову сопровождала нянечка. Музыкант отметил, что видел, как женщина надевала певице туфли на шпильках. В тот момент артистка со слезами на глазах сказала, что ей больно. Вокалист заметил, что его подруге было трудно даже стоять. Певец решил сказать ей, что к ее прекрасному черному комбинезону отлично подойдут черные тапочки. Началова, послушав Сергея Пенкина, вышла в домашней обуви на сцену.
По словам артиста, 10 лет назад его подруга худела при помощи каких-то модных тайских таблеток, которые в то время употребляли многие знаменитости. Певец пытался объяснить Началовой, что это очень вредно, однако она не слушала, так как хотела иметь стройную фигуру.
По словам Пенкина, на записи программы Началову сопровождала нянечка. Музыкант отметил, что видел, как женщина надевала певице туфли на шпильках. В тот момент артистка со слезами на глазах сказала, что ей больно. Вокалист заметил, что его подруге было трудно даже стоять. Певец решил сказать ей, что к ее прекрасному черному комбинезону отлично подойдут черные тапочки. Началова, послушав Сергея Пенкина, вышла в домашней обуви на сцену.
По словам артиста, 10 лет назад его подруга худела при помощи каких-то модных тайских таблеток, которые в то время употребляли многие знаменитости. Певец пытался объяснить Началовой, что это очень вредно, однако она не слушала, так как хотела иметь стройную фигуру.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:01