KIA показала рендер нового кроссовера из семейства Ceed
KIA показала рендер и рассказала о будущем кроссовере из семейства Ceed. Автомобиль получит кузов нового типа и уникальный дизайн.
KIA Motors выложила в сеть рендер своего будущего кроссовера, который войдёт в успешную линейку Ceed третьего поколения. Официально представят новинку публике в этом году. Грегори Гийом, будучи вице-президентом дизайнерского отдела, высказался, что кроссовер должен усилить позиции компании на рынке Европы.
Машина будет привлекательной и яркой, а также отлично впишется в семейство. Гийом подчеркнул: подобного типа кузова и дизайна у линейки KIA прежде не было. Напомним, хэтчбек Ceed выпустили в августе прошлого года, и за это время количество его продаж достигло 6,5 тысяч.
KIA Motors выложила в сеть рендер своего будущего кроссовера, который войдёт в успешную линейку Ceed третьего поколения. Официально представят новинку публике в этом году. Грегори Гийом, будучи вице-президентом дизайнерского отдела, высказался, что кроссовер должен усилить позиции компании на рынке Европы.
Машина будет привлекательной и яркой, а также отлично впишется в семейство. Гийом подчеркнул: подобного типа кузова и дизайна у линейки KIA прежде не было. Напомним, хэтчбек Ceed выпустили в августе прошлого года, и за это время количество его продаж достигло 6,5 тысяч.
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:50