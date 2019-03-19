Учёные избавили крыс от алкогольной зависимости с помощью лазера





Сотрудники Scripps Research рассказали, как устранили симптомы опьянения и избавили от алкоголизма крыс, задействовав технологии оптогенетики. Исследователи искали в мозге грызунов те нейроны, которые управляют поведением после потребления спиртного. Контроль этих клеток поможет в разработке генной или лекарственной терапии для людей, страдающих от зависимости.Процесс перехода от умеренного потребления алкоголя к бесконтрольному сопутствуют серьёзные изменения в мозге. Нейронные сигналы создают тягу, преодолеть которую очень трудно.Учёные нашли у крыс группу связанных клеток в центральном ядре миндалины. Нейроны CRF управляли поведение в состоянии опьянения, заставляя грызунов, выработавших зависимость, пить больше прежнего.Для контроля данных клеток биологи использовали свет, имплантировав оптические волокна в мозг. После отключения нейронов CRF животные перестали дрожать и шататься, и их больше не тянуло к спиртному. Вследствие повторной активации клеток тяга и симптоматика вернулись.