В Google Play появились «убивающие» Android приложения
Эксперты, занимающиеся вопросами кибербезопасности, обнаружили в Google Play свыше 200 опасных программ, мешающих нормальному функционированию Android, но не уточнили названия «убивающих» ОС приложений. На днях появилась информация об удалении из онлайн-маркета этих вредоносов.
Программы-«убийцы» Android, согласно отчету аналитиков Check Point Software Technologies, скачивались на мобильные аппараты порядка 150 млн раз. В приложениях выявлен код-троян SimBad, ранее встроенный в популярные игры-симуляторы. Изначально вирус демонстрировал поверх приложений рекламу, а затем предлагал установку новейшей версии ОС на любое устройство и стал собирать личные данные пользователей.
Опасные ПО могли автоматически загружать файлы из сомнительных источников, открывать в браузере различные ссылки. Сервис Google Play уточнил, что все вредоносные приложения, «убивающие» Android, уже удалены.
Программы-«убийцы» Android, согласно отчету аналитиков Check Point Software Technologies, скачивались на мобильные аппараты порядка 150 млн раз. В приложениях выявлен код-троян SimBad, ранее встроенный в популярные игры-симуляторы. Изначально вирус демонстрировал поверх приложений рекламу, а затем предлагал установку новейшей версии ОС на любое устройство и стал собирать личные данные пользователей.
Опасные ПО могли автоматически загружать файлы из сомнительных источников, открывать в браузере различные ссылки. Сервис Google Play уточнил, что все вредоносные приложения, «убивающие» Android, уже удалены.
Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:03