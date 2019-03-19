В Google Play появились «убивающие» Android приложения





Программы-«убийцы» Android, согласно отчету аналитиков Check Point Software Technologies, скачивались на мобильные аппараты порядка 150 млн раз. В приложениях выявлен код-троян SimBad, ранее встроенный в популярные игры-симуляторы. Изначально вирус демонстрировал поверх приложений рекламу, а затем предлагал установку новейшей версии ОС на любое устройство и стал собирать личные данные пользователей.Опасные ПО могли автоматически загружать файлы из сомнительных источников, открывать в браузере различные ссылки. Сервис Google Play уточнил, что все вредоносные приложения, «убивающие» Android, уже удалены.