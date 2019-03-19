"Мамы с нами больше нет": Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин высказался о её смерти
Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин впервые поделился подробностями её смерти. Сложней всего отцу 12-летней дочери было рассказать ей о кончине матери.
Долго воздерживающийся от комментариев Алдонин принял участие в съёмках "Пусть говорят", где поделился подробностями о смерти Началовой. До этого экс-футболист говорил журналистам, что обсуждать ситуацию не хочет. Несмотря на развод, бывшие супруги воспитывали девочку вместе и поддерживали дружеские отношения.
Вера Алдонина жила с отцом столько же, сколько и с матерью, часто уезжающей на гастроли. Когда певица проходила плановое обследование, школьница со своим классом уехала на несколько дней в Лондон. О состоянии Началовой семья ей не рассказывала.
Уже после кончины артистки 16 марта Алдонин встретил наследницу в аэропорту. Она была в хорошем настроении и очень довольна поездкой, поэтому тяжёлую новость спортсмен смог рассказать только в машине.
Бывший футболист признался, что Вера не смогла осознать произошедшее сразу. После смерти матери школьница станет жить с отцом.
Долго воздерживающийся от комментариев Алдонин принял участие в съёмках "Пусть говорят", где поделился подробностями о смерти Началовой. До этого экс-футболист говорил журналистам, что обсуждать ситуацию не хочет. Несмотря на развод, бывшие супруги воспитывали девочку вместе и поддерживали дружеские отношения.
Вера Алдонина жила с отцом столько же, сколько и с матерью, часто уезжающей на гастроли. Когда певица проходила плановое обследование, школьница со своим классом уехала на несколько дней в Лондон. О состоянии Началовой семья ей не рассказывала.
Уже после кончины артистки 16 марта Алдонин встретил наследницу в аэропорту. Она была в хорошем настроении и очень довольна поездкой, поэтому тяжёлую новость спортсмен смог рассказать только в машине.
"К сожалению, у меня очень плохая новость. Мамы с нами больше нет", - вспоминает свои слова Алдонин.
Бывший футболист признался, что Вера не смогла осознать произошедшее сразу. После смерти матери школьница станет жить с отцом.
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:40