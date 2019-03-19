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Samsung запатентовала смартфон с гибким корпусом и съемной камерой

USPTO выдало южнокорейской компании Samsung патент на смартфон со съемной камерой и гибким корпусом. Специалисты по технике рассказали, что устройство имеет очень необычную конструкцию.
Samsung запатентовала смартфон с гибким корпусом и съемной камерой

Особенность нового смартфона от Samsung не только в гибкости экрана, но и в гибкости корпуса. Он сгибается в двух местах сверху и снизу.

Также оптический модуль основной камеры будет съемный. По необходимости пользователь сможет присоединять и отсоединять объектив, размер которого довольно большой.

Пока производитель не сообщает примерные сроки выхода гаджета, а также его стоимость.



 
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Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 08:34

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