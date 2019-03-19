Samsung запатентовала смартфон с гибким корпусом и съемной камерой





Особенность нового смартфона от Samsung не только в гибкости экрана, но и в гибкости корпуса. Он сгибается в двух местах сверху и снизу.Также оптический модуль основной камеры будет съемный. По необходимости пользователь сможет присоединять и отсоединять объектив, размер которого довольно большой.Пока производитель не сообщает примерные сроки выхода гаджета, а также его стоимость.