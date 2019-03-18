В Подмосковье подросток выжил после падения с 11-го этажа
В подмосковном Красногорске 17-летний молодой человек выжил после падения с 11 этажа. Об этом известило издание РИАМО, проинформированное местными правоохранительными органами.
Этот случай произошел утром 18 марта в Павшинской пойме. Юноша остался жив благодаря припаркованным около дома машинам, на которые он упал. С травмами он был доставлен в больницу.
На данный момент органы охраны правопорядка выясняют все подробности и причины случившегося инцидента.
Этот случай произошел утром 18 марта в Павшинской пойме. Юноша остался жив благодаря припаркованным около дома машинам, на которые он упал. С травмами он был доставлен в больницу.
На данный момент органы охраны правопорядка выясняют все подробности и причины случившегося инцидента.
Происшествия
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 20:46