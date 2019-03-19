АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Цена и качество: Назван ТОП-5 лучших 10-дюймовых планшетов на 2019 год
EUR 73.36 USD 64.67
Курс валют на 19.03.2019

Появилось первое изображение конкурента Tesla Model Y от Fisker

В Сети появилось первое изображение конкурента компактного электрокроссовера Tesla Model Y от американской компании Fisker Automotive. Стоимость машины будет начинаться от отметки в $40 000.
Появилось первое изображение конкурента Tesla Model Y от Fisker

Электровнедорожник от Fisker оснастят двухмоторной силовой установкой (по одному двигателю на осях). После полной зарядки машина сможет преодолевать расстояние в 300 миль. Автомодель получит съёмную или убирающуюся посредством электропривода секцию крыши – для более комфортной езды пассажиров. Производителем обещан просторный салон, габаритный проекционный экран, интеллектуальный интерфейс АБСУ.
Появилось первое изображение конкурента Tesla Model Y от Fisker

Прототип конкурента Tesla Model Y от Fisker ожидается в последнем квартале этого года.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 06:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Появилось первое изображение конкурента
Адвокат о наследстве Владимира Этуша:
«Пересечь мир за 8 часов»: В
Экс-супруг Лолиты Милявской Арнольд
Выдвижную камеру смартфона Oppo F11 Pro
Отправная точка в карьере: Опубликован
Дерматологи рассказали об опасных
Юлия Началова перед смертью мечтала о
Эксперты назвали избавляющие от вздутия
Кабриолет и купе Bentley Continental GT
Актриса Наталья Рудова показала
"Папины дочки": Оксана Самойлова
В Москве по неизвестной причине умер
«Юная Орнелла Мути»: Алеся Кафельникова
В Москве 17-летний подросток выжил
Продюсер проекта «Последний герой»
Крымский завод «Море» вновь заработал
Эксперты поделились секретами успеха
Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов
Ксения Собчак возмущена рассуждениями
Ксения Бородина публично ответила
В Сети продолжают обсуждать, почему
В Саратове мужчина погиб после падения
В Подмосковье подросток выжил после
Apple неожиданно выпустила новые iPad
Цена и качество: Назван ТОП-5 лучших
Ольга Бузова раскрыла настоящее имя и
Финалистка «Битвы экстрасенсов»
США стремятся переломить ядерное
Звезда «Дома-2» Тата Абрамсон
Просмотреть все новости