Появилось первое изображение конкурента Tesla Model Y от Fisker
В Сети появилось первое изображение конкурента компактного электрокроссовера Tesla Model Y от американской компании Fisker Automotive. Стоимость машины будет начинаться от отметки в $40 000.
Электровнедорожник от Fisker оснастят двухмоторной силовой установкой (по одному двигателю на осях). После полной зарядки машина сможет преодолевать расстояние в 300 миль. Автомодель получит съёмную или убирающуюся посредством электропривода секцию крыши – для более комфортной езды пассажиров. Производителем обещан просторный салон, габаритный проекционный экран, интеллектуальный интерфейс АБСУ.
Прототип конкурента Tesla Model Y от Fisker ожидается в последнем квартале этого года.
Электровнедорожник от Fisker оснастят двухмоторной силовой установкой (по одному двигателю на осях). После полной зарядки машина сможет преодолевать расстояние в 300 миль. Автомодель получит съёмную или убирающуюся посредством электропривода секцию крыши – для более комфортной езды пассажиров. Производителем обещан просторный салон, габаритный проекционный экран, интеллектуальный интерфейс АБСУ.
Прототип конкурента Tesla Model Y от Fisker ожидается в последнем квартале этого года.
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 06:11