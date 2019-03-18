Ольга Рапунцель в случае развода будет отстаивать свои права на ребёнка
Звезда нашумевшего телевизионного проекта «Дом-2» Ольга Рапунцель в случае развода будет отстаивать свои права на ребёнка. Девушка не сомневается, что закон и общественность будут в любом случае на её стороне.
Ольга Рапунцель на фоне постоянных скандалов с Дмитрием Дмитренко часто задумывается над тем, как будет жить, если им придётся развестись. Так, например, на этот раз звезда «Дома-2» заявила, что в случае развода будет отстаивать свои права на ребёнка, ведь дочь должна оставаться расти рядом с матерью.
Зрителей только позабавила такая самоотверженность Ольги Рапунцель, которая во время каждого нового эфира демонстрирует, что у неё полно разных дел, которые никак не касаются ухода за маленькой Василисой. Ребёнком же в основном занимаются муж и бабушка.
Ольга Рапунцель на фоне постоянных скандалов с Дмитрием Дмитренко часто задумывается над тем, как будет жить, если им придётся развестись. Так, например, на этот раз звезда «Дома-2» заявила, что в случае развода будет отстаивать свои права на ребёнка, ведь дочь должна оставаться расти рядом с матерью.
Зрителей только позабавила такая самоотверженность Ольги Рапунцель, которая во время каждого нового эфира демонстрирует, что у неё полно разных дел, которые никак не касаются ухода за маленькой Василисой. Ребёнком же в основном занимаются муж и бабушка.
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 18:11