АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Сети показали тестовое видео с новым смартфоном Samsung Galaxy A 60
EUR 74.07 USD 65.42
Курс валют на 16.03.2019

Ольга Рапунцель в случае развода будет отстаивать свои права на ребёнка

Звезда нашумевшего телевизионного проекта «Дом-2» Ольга Рапунцель в случае развода будет отстаивать свои права на ребёнка. Девушка не сомневается, что закон и общественность будут в любом случае на её стороне.
Ольга Рапунцель в случае развода будет отстаивать свои права на ребёнка

Ольга Рапунцель на фоне постоянных скандалов с Дмитрием Дмитренко часто задумывается над тем, как будет жить, если им придётся развестись. Так, например, на этот раз звезда «Дома-2» заявила, что в случае развода будет отстаивать свои права на ребёнка, ведь дочь должна оставаться расти рядом с матерью.
Ольга Рапунцель в случае развода будет отстаивать свои права на ребёнка

Зрителей только позабавила такая самоотверженность Ольги Рапунцель, которая во время каждого нового эфира демонстрирует, что у неё полно разных дел, которые никак не касаются ухода за маленькой Василисой. Ребёнком же в основном занимаются муж и бабушка.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 18:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Влад Соколовский в Лос-Анджелесе
Специалисты Hennessey прокачали версию
Редакторы «Дома-2» огласили
Оглашены цены на новые OLED-телевизоры
Егор Крид заговорил словами Ольги
Анна Бузова по неосторожности опозорила
Ольга Рапунцель в случае развода будет
«Слова любви нужны при жизни»: Яна
Милена Безбородова не следит за
В Кузбассе двое пропавших накануне
Volkswagen Passat после рестайлинга
Бывший супруг Юлии Началовой Евгений
Samsung Galaxy S10 разочаровал
Mercedes-Maybach представит в 2019 году
Instagram: Виктория Толстоганова
Московские учёные разрабатывают носимую
Смартфон Pocophone F2 получит
Анастасию Якуб без косметики сравнили с
Эксперт по ВИЧ Евгений Воронин: Юлии
Анастасия Костенко трогательно
Audi анонсировали новые кроссоверы на
Учёные: Сладкая газировка провоцирует
Юлия Началова любила дочь Игоря
Ирина Дубцова показала пост скорби по
BMW завершает тестирование BMW 1 Series
Ученые рассказали о снах-предвестниках
Елена Малышева высоко оценила условия
Ксения Собчак возмущена рассуждениями
Ксения Бородина публично ответила
В России простимулируют перевод авто на
Просмотреть все новости