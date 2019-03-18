Бывший супруг Юлии Началовой Евгений Алдонин не приехал в Череповец из-за смерти жены
В Череповце не состоялся мастер-класс по футболу супруга Юлии Началовой Евгения Алдонина в связи с уходом из жизни его 38-летней бывшей жены. Тренировка со спортсменом была запланирована на 17 марта.
Как сообщает телевизионный канал «ВГТРК Вологда», поездку в Вологодскую область спортсмен Евгений Алдонин перенес на две недели, так как 16 марта скончалась его экс-супруга. Сейчас у мужчины контракт в клубе «Волга».
В эти дни футболист занимался семейными делами, организовывал похороны, оформлял опеку и решал вопрос о переезде их общей дочери Вероники, которая после разрыва отношений родителей оставалась жить с матерью. Известно, что брак длился 6 лет.
Причиной смерти российской певицы и актрисы медики назвали сердечную недостаточность. С 8 марта она находилась в реанимации одной из клиник столицы, где Юлия Началова была введена в состояние искусственной комы и проведена операция на ноге.
Как сообщает телевизионный канал «ВГТРК Вологда», поездку в Вологодскую область спортсмен Евгений Алдонин перенес на две недели, так как 16 марта скончалась его экс-супруга. Сейчас у мужчины контракт в клубе «Волга».
В эти дни футболист занимался семейными делами, организовывал похороны, оформлял опеку и решал вопрос о переезде их общей дочери Вероники, которая после разрыва отношений родителей оставалась жить с матерью. Известно, что брак длился 6 лет.
Причиной смерти российской певицы и актрисы медики назвали сердечную недостаточность. С 8 марта она находилась в реанимации одной из клиник столицы, где Юлия Началова была введена в состояние искусственной комы и проведена операция на ноге.
ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 17:44