Бывший супруг Юлии Началовой Евгений Алдонин не приехал в Череповец из-за смерти жены





Как сообщает телевизионный канал «ВГТРК Вологда», поездку в Вологодскую область спортсмен Евгений Алдонин перенес на две недели, так как 16 марта скончалась его экс-супруга. Сейчас у мужчины контракт в клубе «Волга».В эти дни футболист занимался семейными делами, организовывал похороны, оформлял опеку и решал вопрос о переезде их общей дочери Вероники, которая после разрыва отношений родителей оставалась жить с матерью. Известно, что брак длился 6 лет.Причиной смерти российской певицы и актрисы медики назвали сердечную недостаточность. С 8 марта она находилась в реанимации одной из клиник столицы, где Юлия Началова была введена в состояние искусственной комы и проведена операция на ноге.