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Бывший супруг Юлии Началовой Евгений Алдонин не приехал в Череповец из-за смерти жены

В Череповце не состоялся мастер-класс по футболу супруга Юлии Началовой Евгения Алдонина в связи с уходом из жизни его 38-летней бывшей жены. Тренировка со спортсменом была запланирована на 17 марта.
Бывший супруг Юлии Началовой Евгений Алдонин не приехал в Череповец из-за смерти жены

Как сообщает телевизионный канал «ВГТРК Вологда», поездку в Вологодскую область спортсмен Евгений Алдонин перенес на две недели, так как 16 марта скончалась его экс-супруга. Сейчас у мужчины контракт в клубе «Волга».

В эти дни футболист занимался семейными делами, организовывал похороны, оформлял опеку и решал вопрос о переезде их общей дочери Вероники, которая после разрыва отношений родителей оставалась жить с матерью. Известно, что брак длился 6 лет.

Причиной смерти российской певицы и актрисы медики назвали сердечную недостаточность. С 8 марта она находилась в реанимации одной из клиник столицы, где Юлия Началова была введена в состояние искусственной комы и проведена операция на ноге.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 17:44

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