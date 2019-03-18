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Юлия Началова любила дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой

Скончавшаяся 16 марта Юлия Началова при жизни любила дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой Веронику. Об этом свидетельствуют многочисленные лайки и комментарии под каждой публикацией о наследнице звездного семейства.
Юлия Началова любила дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой

На своей странице в Instagram композитор Игорь Николаев разместил пост с фотографией своей дочери, в подписи к которому рассказал, как относилась к Веронике Юлия Началова. Она с интересом следила за взрослением девочки, часто лайкала и комментировала снимки. В одной из публикаций с рисунками своего отца она призналась в любви к наследнице семейства, что и показал в вышеуказанном посте Николаев.

Некоторые подписчики рассматривали фото и искали сходства, остальные же не упустили возможности выразить соболезнования по поводу смерти Юлии Началовой.



 
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ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 16:32

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