Сергей Бодров-старший рассказал об отказе сына снимать фильм по своему первому сценарию





Как оказалось, отец Сергея Бодрова-младшего отговорил его браться за такую тему – о Гражданской войне. Помимо того, что она сложна сама по себе, ещё и предполагаются в таком случае большие финансовые затраты, для того чтобы реалистично отобразить события на экране.В итоге кинолента под названием «Морфий» была снята Алексеем Балабановым, а режиссерским дебютом Сергея Бодрова-младшего оказался фильм «Сёстры» – по сценарию отца «Дочка бандита», отмечает издание «Известия».