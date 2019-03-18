Сергей Бодров-старший рассказал об отказе сына снимать фильм по своему первому сценарию
Кинорежиссёр Сергей Бодров-старший раскрыл причину отказа сына снимать фильм по собственному первому сценарию. Его он написал к рассказу Михаила Булгакова.
Как оказалось, отец Сергея Бодрова-младшего отговорил его браться за такую тему – о Гражданской войне. Помимо того, что она сложна сама по себе, ещё и предполагаются в таком случае большие финансовые затраты, для того чтобы реалистично отобразить события на экране.
В итоге кинолента под названием «Морфий» была снята Алексеем Балабановым, а режиссерским дебютом Сергея Бодрова-младшего оказался фильм «Сёстры» – по сценарию отца «Дочка бандита», отмечает издание «Известия».
Как оказалось, отец Сергея Бодрова-младшего отговорил его браться за такую тему – о Гражданской войне. Помимо того, что она сложна сама по себе, ещё и предполагаются в таком случае большие финансовые затраты, для того чтобы реалистично отобразить события на экране.
В итоге кинолента под названием «Морфий» была снята Алексеем Балабановым, а режиссерским дебютом Сергея Бодрова-младшего оказался фильм «Сёстры» – по сценарию отца «Дочка бандита», отмечает издание «Известия».
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 13:14