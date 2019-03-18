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Астролябия Васко да Гамы вошла в книгу рекордов Гиннеса как старейший известный подобный артефакт в мире
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Астролябия Васко да Гамы вошла в книгу рекордов Гиннеса как старейший известный подобный артефакт в мире

Согласно информации, опубликованной в Международном журнале морской археологии, астролябия, обнаруженная после крушения одного из судов португальского мореплавателя Васко да Гамы, и колокол корабля вошли в Книгу рекордов Гиннеса как самые старые из известных таких артефактов в мире.
Астролябия Васко да Гамы вошла в книгу рекордов Гиннеса как старейший известный подобный артефакт в мире

Так называемая Sodre astrolabe и около 2800 других артефактов были обнаружена у побережья Омана в 2014 году. По словам руководителя экспедиции и эксперта по восстановлению Дэвида Мернса из Blue Water Recoveries, Ltd., этот необычный образец был украшен королевским гербом Португалии, а также личной эмблемой короля Дона Мануэля I.

Однако любые навигационные отметки на приборе были сильно стерты, что затрудняло подтверждение того, что объект действительно был астролябией. Поэтому исследователи из Уорикского университета (Великобритания) во главе с Марком Уильямсом отправились в Оман в ноябре 2016 года для лазерного сканирования артефактов, включая астролябию. Они использовали эти сканы, чтобы построить виртуальную трехмерную модель инструмента.

Среди деталей, полученных после сканирования, были 18 отметок шкалы, равномерно распределенных вдоль диска с интервалами в 5 градусов. Моряки использовали бы прибор для измерения высоты солнца над горизонтом в полдень, чтобы точно определить их местоположение в море. Астролябия была изготовлена между 1496 и 1501 годами.
Астролябия Васко да Гамы вошла в книгу рекордов Гиннеса как старейший известный подобный артефакт в мире

После анализа полученных данных инструмент назвали самой старой известной морская астролябия. Однако такие навигационные приборы на самом деле являются очень древними инструментами - возможно, датируемыми еще вторым веком до нашей эры.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 11:20

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