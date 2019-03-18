Юлия Ковальчук показала на фото тень подросшей дочери Амелии на прогулке
Эстрадная исполнительница Юлия Ковальчук порадовала Instagram-подписчиков, показав на фото, как подросла её дочь Амелия. Поскольку лицо наследницы артистка до сих пор скрывает от посторонних глаз, на снимке запечатлена тень малышки.
Кадр Юлия Ковальчук сделала во время прогулки с дочерью по пляжу в Испании. В посте к снимку певица подчеркнула: только Амелия единственно по-настоящему важна в её жизни. Поклонники в комментариях написали, что девочка в свои полтора года уже достаточно рослая – такой вывод они сделали, исходя из запечатлённой на фото тени ребёнка. К слову, и сама вокалистка отмечает: время, проводимое в хлопотах по уходу за ребёнком, на самом деле летит очень быстро.
По словам отца Амелии, певца Алексея Чумакова, внешне дочь похожа на него. В отличие от мамы, девочка является брюнеткой.
Кадр Юлия Ковальчук сделала во время прогулки с дочерью по пляжу в Испании. В посте к снимку певица подчеркнула: только Амелия единственно по-настоящему важна в её жизни. Поклонники в комментариях написали, что девочка в свои полтора года уже достаточно рослая – такой вывод они сделали, исходя из запечатлённой на фото тени ребёнка. К слову, и сама вокалистка отмечает: время, проводимое в хлопотах по уходу за ребёнком, на самом деле летит очень быстро.
По словам отца Амелии, певца Алексея Чумакова, внешне дочь похожа на него. В отличие от мамы, девочка является брюнеткой.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 11:03