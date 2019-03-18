Юлия Ковальчук показала на фото тень подросшей дочери Амелии на прогулке

Кадр Юлия Ковальчук сделала во время прогулки с дочерью по пляжу в Испании. В посте к снимку певица подчеркнула: только Амелия единственно по-настоящему важна в её жизни. Поклонники в комментариях написали, что девочка в свои полтора года уже достаточно рослая – такой вывод они сделали, исходя из запечатлённой на фото тени ребёнка. К слову, и сама вокалистка отмечает: время, проводимое в хлопотах по уходу за ребёнком, на самом деле летит очень быстро.По словам отца Амелии, певца Алексея Чумакова, внешне дочь похожа на него. В отличие от мамы, девочка является брюнеткой.