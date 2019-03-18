Ведущие «Дома-2» поддерживают в конкурсе «Свадьба на миллион» семейство Рапунцель и Дмитренко





По мнению многочисленных телезрителей, в данном состязании победа достанется именно Ольге и Дмитрию.Не секрет, что Дмитренко и Рапунцель решили принимать участие в конкурсе «Свадьба на миллион». И если другие пары только мечтают узаконить свои отношения, то Ольга и Дмитрий решили пойти дальше и желают обвенчаться на выигранные деньги.Нужно сказать, что на днях о своем желании еще раз пойти под венец, только в этот раз в храме, сообщила еще одна семейная пара – Александры Черно и Иосифа Оганесяна. Только вот влюбленные явно не ожидали, что ведущие «Дома-2» займут сторону их соперников.Сейчас в эфиры телеканала «ТНТ» выходят свежие выпуски реалити-шоу, в которых руководство «Дома-2» продолжает «подкидывать» Рапунцель и Дмитренко сюжеты, с помощью которых они могут одержать победу в конкурсе.К примеру, именно телеведущие проекта предложили Ольге помириться с матерью Дмитрия – Людмилой Григорьевной, а также указали на то, что венчание является прекрасной возможностью в очередной раз собрать всех родственников.К слову, Рапунцель сначала упиралась и даже заявляла, что не хочет знать свекровь, ведь та постоянно оскорбляет ее и настраивает против нее мужа. Впрочем, сейчас все изменилось и Ольга буквально каждый день звонит матери Дмитренко.